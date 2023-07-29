В Иране гей-скандал вокруг чиновника, отвечающего за исламские ценности

Видеозапись, где может быть изображен Реза Цагати — глава департамента исламской культуры в провинции Гилан, была опубликована в интернете. Первым ее распространил оппозиционный телеграм-канал, редактор которого пообещал и дальше обличать иранских чиновников.

В Иране разгорается секс-скандал: региональный чиновник, отвечающий за соблюдение исламских ценностей, был отстранен от выполнения обязанностей из-за видеозаписи, на которой, как утверждается, он занимается сексом с другим мужчиной. Об этом пишет BBC.

Личности людей на записи окончательно не подтверждены, однако Цагати был освобожден от должности до выяснения всех обстоятельств дела.

Видео распространяется в соцсетях и вызывает много комментариев. Многие отмечают, что Цагати был основателем культурного центра, который занимается пропагандой благочестия и ношения хиджаба.

В субботу, 29 июля, министр культуры Ирана Мохаммад Мехди Эсмаили заявил, что до появления видео никакой негативной информации о региональном чиновнике у него было.

Тем временем Департамент исламской культуры Гилана 22 июля сделал заявление, в котором сказано о «подозрениях относительно проступка», предположительно, совершенного Цагати. Власти сообщают, что дело «передано на тщательное рассмотрение правоохранительных органов» и призывают не использовать видео «для ослабления славного культурного фронта исламской революции».

В Иране гомосексуальные отношения запрещены законом, максимальное наказание за такое нарушение — это смертная казнь.