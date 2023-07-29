Трамп: Байдены получили миллионы долларов от Украины

Экс-президент США Дональд Трамп считает, что администрация президента Джо Байдена тратит на Украину миллиарды долларов американских налогоплательщиков. Об этом Трамп заявил, выступая перед сторонниками в штате Пенсильвания.

«Байдены получили миллионы долларов от Украины. Сейчас Украина получает миллиарды и миллиарды долларов от американских налогоплательщиков», - сказал Трамп.

По его словам, в арсенале США уже нет боеприпасов.

Трамп также в очередной раз обвинил Байдена и его семью в коррупции.