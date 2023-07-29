Рамиль Алиев, собкор 13:08

В Майами (штат Флорида) состоялись концерт под названием «Песни Родины», посвященный Азербайджану, и встреча с азербайджанской общиной. В мероприятии, организованном Общиной азербайджанцев Флориды, приняли участие также представители турецкой диаспоры. Поприветствовав участников встречи, председатель Госкомитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов выразил членам общины признательность за проведенную во Флориде широкую информационную кампанию во время 44-дневной Отечественной войны.

Напомнив о поручениях и рекомендациях президента Ильхама Алиева на проведенном в Шуше V Съезде азербайджанцев мира, председатель госкомитета подробно остановился на механизмах единства азербайджанских общин за рубежом для солидарности соотечественников, проживающих за рубежом, отметил активное и организованное доведение до общественности Флориды азербайджанских реалий и культуры в поствоенный период, говорил о направлениях деятельности координационных советов, домов Азербайджана и азербайджанских воскресных школ. На мероприятии выступили руководитель Общины азербайджанцев Флориды Эсмира Байрамова, член правления Ассоциации азербайджанских студентов в Университете Нова Саутистерн Лала Оруджева и писательница – уроженка Южного Азербайджана, автор книги Jirtdan’s Halloween Дарья Ходаи. Члены общины поблагодарили Государственный комитет по работе с диаспорой за организацию встречи и концертной программы. Еще раз было подчеркнуто, что госкомитет всегда оказывает поддержку в деле доведения до местной общественности азербайджанских реалий, культуры, а также популяризации талантливых азербайджанцев.

После официальной части азербайджанский музыкант Хан Бейли (Ширхан Агабейли), проживающий в США и представляющий историческую родину в мире, выступил с сольным концертом под названием «Песни Родины», посвященным Азербайджану. Участники мероприятия аплодисментами встретили исполнение Хана Бейли и сопровождающую его музыкальную группу. Кроме того, в Турецком культурном центре имени Азиза Санджара в американском городе Чапел-Хилл (Chapel Hill) состоялись встреча с азербайджанской общиной, проживающей в штате Северная Каролина, и художественная выставка под названием Azerbaijan – My Land, My Soul («Моя земля, душа – Aзербайджан»). В мероприятии, организованном Азербайджанской организацией дружбы, действующей в штате Северная Каролина, при поддержке Госкомитета по работе с диаспорой, приняли участие сотрудники госкомитета, посольства Азербайджана в США, представители местной общественности, турецкой общины и южные азербайджанцы. Поприветствовав участников встречи, Фуад Мурадов высоко оценил поддержку, оказываемую азербайджанской диаспоре центром, носящим имя лауреата Нобелевской премии Азиза Санджара, гордости всего тюркского мира, отметил, что наглядным примером тому служит проведение в центре первой годовщины Победы Азербайджана с участием мэра города и других мероприятий, посвященных историческим датам Азербайджана. Он подчеркнул, что центр, вносящий вклад в развитие дружественных связей между США и Турцией, одновременно оказывает поддержку всем желающим интегрировать в американское общество.

Затем председатель госкомитета вручил большому другу Азербайджана, всемирно известному ученому Азизу Санджару и руководителю Ассоциации Миннесота-Азербайджан Гюнель Кришнан медаль «За заслуги в диаспорской деятельности». Aзиз Санджар и Гюнель Кришнан поблагодарили Азербайджан за высокую оценку их деятельности. «Aзербайджан – моя Родина», - сказал Азиз Санджар в своем выступлении. Выступившая на мероприятии руководитель Азербайджанской организации дружбы Адика Игбал говорила о проектах, реализованных диаспорской организацией, вкратце рассказала о работах южных азербайджанцев – проживающих в Северной Каролине художников Лалы Багирзаде (Laleh Bağherzadi) и Бахрама Юсифи (Bahram Yosifi), персональные выставки которых посвящены исторической родине - Азербайджану. Представленные на выставке картин работы вызвали большой интерес у участников мероприятия, в том числе представителей местной общественности. Выставка продолжилась выступлением группы City Ligths Jazz.