Участников саммита Россия — Африка обокрали в Петербурге

Трех иностранцев из Ганы, Бурунди и Аргентины, которые прибыли на саммит Россия — Африка, обокрали в Санкт-Петербурге. Все трое обратились в полицию, сообщает «Фонтанка».

33-летний менеджер компании из Ганы Platon Gas Oil по имени Осей заявил полиции, что с 28 по 29 июля неизвестный похитил из его номера в гостинице Кораблестроителей Park inn доллары и евро на сумму, эквивалентную чуть более 100 тыс. руб., передает издание. Полиция возбудила уголовное дело о краже.

Как сообщает «Фонтанка», гостиничный номер обокрали и у гражданина Аргентины. 29 июля в номере пропали доллары и евро аргентинца, сумма которых в пересчете на рубли составляет почти 200 тыс. Кроме того, злоумышленник забрал с собой пять банковских карт, отмечает издание, возбуждено уголовное дело.

Третий случай кражи произошел с 58-летней гражданкой Бурунди. У нее, как выяснила «Фонтанка», неизвестный украл из такси телефон Samsung, который она забыла в машине. Вопрос о возбуждении уголовного дела решается, передает издание.

26 июля перед началом саммита Россия — Африка в Санкт-Петербурге 52-летний мужчина обокрал посла России в Замбии Азима Ярахмедова в одном из городских супермаркетов. Злоумышленник украл у дипломата порядка 400 тыс. руб. Подозреваемый был задержан в день совершения кражи.