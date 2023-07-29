Трамп призвал «ладить с Путиным»

«Фейковые новости ненавидят, когда я говорю, что хорошо знаю его (президента России Владимира Путина), <…> ладил с ним. Ладить — это хорошо. У них больше ядерного оружия, чем у нас. Примерно столько же, но немного больше. Вы можете такое вообразить?» — сказал Трамп на митинге сторонников в штате Пенсильвания, передает РБК.

Трамп заявил, что США находятся «в глупой и опасной» ситуации из-за войны в Украине, указав, что в настоящее время американская администрация выделяет на помощь Киеву в разы больше средств, чем Европа: $200 млрд против $25 млрд.

Также экс-президент в очередной раз отметил, что если бы он оставался главой государства, то войны между Россией и Украиной не случилось бы, поскольку он мог бы повлиять на Путина.