Третья медаль Азербайджана на Всемирной Универсиаде в Китае
Азербайджанские дзюдоисты продолжают завоевывать медали на Всемирной Универсиаде в Ченду (Китай).
Сегодня в весовой категории до 73 кг Рашид Мамедалиев стал серебряным призером. Он победил соперников из Испании, Италии и Монголии, но в финале уступил японцу.
Это третья медаль Азербайджана на нынешней Универсиаде. Первые две также завоевали дзюдоисты. Вчера бронзы удостоились Яшар Наджафов (66 кг) и Лейла Алиева (48 кг).
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