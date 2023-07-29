Третья медаль Азербайджана на Всемирной Универсиаде в Китае

Сегодня в весовой категории до 73 кг Рашид Мамедалиев стал серебряным призером. Он победил соперников из Испании, Италии и Монголии, но в финале уступил японцу.

Это третья медаль Азербайджана на нынешней Универсиаде. Первые две также завоевали дзюдоисты. Вчера бронзы удостоились Яшар Наджафов (66 кг) и Лейла Алиева (48 кг).