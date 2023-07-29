В частности, сеть оказалась недоступной в районе Крыма, несмотря на просьбу ВСУ. Об этом сообщает издание The New York Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По данным собеседников газеты, украинские военные планировали использовать Starlink для направления морского беспилотника со взрывчаткой на российские корабли в Черном море. Однако после отказа Маска им пришлось изменить стратегию.

Starlink, как отмечает издание, часто является единственным способом доступа к интернету в зонах боевых действий и в Украине его используют для координирования ударов беспилотников и сбора разведывательных данных.

Издание отмечает, что Starlink оказался незаменимым для украинских военных во время войны с Россией. Однако Маск неоднократно отключал доступ к Starlink во время боевых действий. Осенью 2022 года компания отключила 1300 терминалов системы из-за проблем с финансированием, что стало серьезной проблемой для украинской армии.

Чтобы избежать подобных ситуаций, Пентагон собирается закупить 400-500 новых терминалов Starlink, которые не сможет отключить Маск. По словам двух лиц, знакомых с соглашением, Пентагон получит контроль над определением зоны действия интернет-сигнала Starlink на территории Украины, чтобы эти новые устройства могли выполнять ключевые функции и определенные миссии. Так Вашингтон обеспечит Украину спутниковой связью без опасения ее прерывания.

Источники NYT также утверждают, что Starlink вызывает опасения у нескольких стран, включая США, из-за вероятного сбора конфиденциальной информации.