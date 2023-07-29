Синоптики прогнозируют дожди в Баку и регионах
В понедельник, 31 июля, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно. Ночью и утром в некоторых местах полуострова возможны дожди, ожидается северо-восточный ветер, сообщила Национальная гидрометеорологическая служба при Минэкологии и природных ресурсов.
Температура воздуха ночью составит 20-25°, днем - 26-31° тепла.
В регионах Азербайджана в основном без осадков, однако с вечера 30 июля до дневных часов 31 июля в некоторых северных и восточных районах ожидаются кратковременные дожди, местами переходящие в ливни, молнии и град. Ночью и утром в горных районах туман, восточный ветер местами усилится до 15-20 метров в секунду. Возможно повышение уровня водности в реках, кратковременные сели на некоторых горных реках.
Температура воздуха ночью составит 20-25°, днем - 31-36° тепла, ночью - 11-16°, днем - 19-24° тепла.