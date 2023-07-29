Вугар Кярямов завоевал титул, «задушив» японца в Японии Тофик Мусаев тоже победил нокаутом; ВИДЕО, обновлено
Там же в Саитаме титульный бой провел другой азербайджанский боец Вугар Кярямов.
В полулегком весе (65,8 кг) он в первом же раунде удушающим приемом заставил сдаться японца Микуру Асакуру и стал обладателем чемпионского пояса.
На счету Вугара теперь 19 побед и 4 поражения в ММА.
*** 14:13
Азербайджанский боец смешанных единоборств (ММА) Тофик Мусаев одержал очередную победу.
В японской Саитаме в рамках турнира Super Rizin 2 он во втором раунде нокаутировал японца Акиру Окаду.
Для 33-летнего Тофика Мусаева это 21-я победа в ММА.
После боя Тофик поблагодарил свою семью, своих тренеров и выразил особую благодарность Министерству молодежи и спорта в лице министра Фарида Гаибова и замминистра Марианы Василевой.