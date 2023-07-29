Там же в Саитаме титульный бой провел другой азербайджанский боец Вугар Кярямов.

В полулегком весе (65,8 кг) он в первом же раунде удушающим приемом заставил сдаться японца Микуру Асакуру и стал обладателем чемпионского пояса.

На счету Вугара теперь 19 побед и 4 поражения в ММА.