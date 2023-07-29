Министерство иностранных дел Армении на фоне ареста 29 июля Госпогранслужбой Азербайджана на пограничном пропускном пункте «Лачин» Вагифа Хачатряна, пытавшегося выехать в Армению на транспорте Международного комитета Красного Креста (МККК), продолжает заниматься политическими манипуляциями с целью отвлечь внимание международной общественности и уклониться от своих обязательств. Утверждения против Азербайджана МИД Армении совершенно беспочвенны. Об этом говорится в комментарии МИД Азербайджана в связи с заявлением армянского внешнеполитического ведомства об аресте Вагифа Хачатряна.

«Как и отмечалось в информации Генпрокуратуры Азербайджанской Республики, Хачатрян Вагиф Черкезович в составе группы армянских вооруженных формирований 22 декабря 1991 года учинил массовую резню азербайджанцев в селе Мешали Ходжалинского района. Во время резни 25 азербайджанцев были убиты, 14 ранены, 358 человек изгнаны. По уголовному делу, возбужденному в связи с указанной резней, было принято решение привлечь Хачатряна Вагифа Черкезовича к ответственности в качестве обвиняемого по статьям 103 (геноцид) и 107 (депортация или принудительное переселение населения) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики», - говорится в сообщении МИД.

В комментарии азербайджанского внешнеполитического ведомства указывается, что, учитывая, что Хачатрян направлялся в Армению в медицинских целях, его поместили в медучреждение в Баку, обеспечено оказание ему необходимой медицинской помощи, созданы условия для посещения представителями МККК.

«Предпринятые Азербайджаном шаги были реализованы в рамках международного права и законодательства Азербайджана. Как и подтвердили в МККК, с декабря прошлого года при посредничестве комитета были созданы условия для вывоза и возвращения в Армению с территории Азербайджана в медицинских целях около 700 лиц армянского происхождения, против них не было применено никаких незаконных действий. В этой связи утверждение МИД Армении об угрозе лицам, проходящим через пограничный пункт, - ложь и направлено на сеяние тревоги среди жителей Армении», - говорится в комментарии.