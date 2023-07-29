В захваченном Мариуполе партизаны напомнили о себе

В субботу, 29 июля, украинские партизаны провели операцию против российских войск в находящемся под контролем РФ Мариуполе. Об этом сообщает украинский Центр национального сопротивления.

В сообщении сказано, что в операции была задействована группа Ї Мариупольского сопротивления.

Группа обезвредила три единицы военных грузовиков, нанесла значительные повреждения зданию, в котором размещается военно-инженерное подразделение россиян, вывела из строя оборудование для изготовления «зубов дракона».