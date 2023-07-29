В Украине отреагировали на атаку беспилотников на Москву
Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат прокомментировал атаку беспилотников на Москву.
«Есть те, кого война «не касается» - она уже касается. Уже есть определенные настроения в России - что-то прилетает и громко… Поэтому говорить о российском покое в глубинке уже не приходится», - цитируют украинские СМИ Игната.
Представитель ВСУ указал, что россияне получили то, что хотели.
Напомним, беспилотники атаковали Москву в ночь на 30 июля, повредив фасады двух зданий комплекса «Москва-Сити». По данным ТАСС, башня «Око-2» получила серьезные повреждения: стекла с первого по четвертый этаж были выбиты, пострадал один из охранников здания. Согласно сообщению телеграм-канала Mash, второй беспилотник упал на башню IQ-квартала около 3 часов ночи. Несколько окон на пятом и шестом этажах получили повреждения. На сайте IQ-квартала говорится, что в нем находятся структуры Минэкономразвития, Минцифры, Минпромторга и других министерств. Еще два беспилотника были сбиты на западе Подмосковья, в районе Одинцово и Красногорска.