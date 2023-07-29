Папа Римский обратился к России

Папа Римский Франциск призвал власти России возобновить зерновую сделку, в рамках которой Украина могла экспортировать зерно из черноморских портов, несмотря на войну.

«Не будем забывать молиться за Украину, где война приводит к разрушениям всего, даже зерна… Призываю своих братьев и власти РФ вернуться к черноморской инициативе, чтобы зерно могло перевозиться в безопасности», — сказал понтифик после воскресной проповеди. Его цитирует ТАСС.

Обращаясь к собравшимся на площади Святого Петра, Франциск сказал, что «крик миллионов братьев и сестер, страдающих от голода, поднимается к небу».

Власти РФ вышли из зерновой сделки 17 июля, заявив, что часть договоренностей, касающихся облегченного экспорта удобрений из России, не выполнена. После выхода из сделки войска РФ начали практически ежедневно обстреливать Одесскую область, уничтожая инфраструктуру портов, которую использовали при зерновой сделке. В рамках зерновой сделки Украина экспортировала около 33 миллионов тонн продовольствия.