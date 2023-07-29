Али Асадов дал поручения Микаилу Джаббарову

Как сообщили в пресс-службе Кабинета министров, премьер-министр ознакомился с деятельностью предприятия, реализованными проектами и планами на будущее.

На совещании были сделаны презентации, посвященные деятельности завода, планам по увеличению его производственной мощности, подчеркивалась необходимость более эффективной организации работы предприятия и повышения коммерческой эффективности его деятельности с учетом увеличения транспортного и транзитного потенциала Азербайджана.

Состоялось совещание с участием министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова, исполнительного директора ОАО «Азербайджанская инвестиционная компания» Ульви Мансурова и председателя правления Бакинского судостроительного завода Эльшада Нуриева.

Были также обсуждены вопросы, связанные с механизмом финансирования и привлечением долгосрочных кредитов для полного использования производственной мощности завода, созданием новых закрытых участков для ее увеличения, а также расширением технических возможностей завода для производства возобновляемой энергии.

Министерству экономики поручено представить конкретные предложения по увеличению потенциала завода и расширению производства предприятия.

После на территории завода состоялась встреча с рабочими.