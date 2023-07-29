Российские телеканалы не сообщали об атаках на Москву
Российские федеральные телеканалы не сообщили в утренних новостях о новых атаках беспилотников на Москву.
Издание «Агентство» пишет, что тем самым принято решение «не омрачать парад ВМФ» в Санкт-Петербурге с участием президента РФ Владимира Путина.
В частности, Первый канал проигнорировал атаку в «Москва-Сити» в новостных выпусках в 6 и 10 утра, их главной темой стал военный парад и поздравления морякам. Телеканал «Россия 1» свой утренний выпуск новостей в 10 часов также посвятил параду ВМФ и сообщил о беседе Путина с журналистами по итогам саммита Россия-Африка . В новостях НТВ, кроме парада и встречи Путина с журналистами, рассказали о стихийном бедствии в российских регионах.