Наводнение в одной из засушливых провинций Ирана: десятки пострадавших

По меньшей мере 133 человека пострадали в результате наводнения в провинции Систан и Белуджистан на юго-востоке Ирана, которая считается одной из самых засушливых провинций страны. Об этом сообщил глава местного филиала Иранского общества Красного Полумесяца, его заявление приводит Tasnim.

По его данным, за прошедшую неделю спасатели оказали помощь 133 людям в двух южных областях провинции. Наводнение вызвало разлив реки Сарбаз, который, в свою очередь, был спровоцирован началом сезона муссонных дождей 27 июля. Уровень воды в реке достиг своего максимума с 1985 года. Из-за воздействия природной стихии была повреждена дамба, в результате чего 80 жилых домов оказались затоплены. Местные власти предупреждают, что есть риск повторного разлива рек.

Наводнения в летний период - необычное явление для Систана и Белуджистана. Эта провинция страдает от регулярно обрушивающихся на нее песчаных бурь. В последний раз от воздействия стихии с 2 по 7 июля пострадали более 1 тыс. человек.