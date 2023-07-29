Лидер Китая проверил армию
Глава Центрального военного совета, председатель КНР Си Цзиньпин в ходе инспекции Западной зоны боевого командования распорядился ускорить процесс модернизации Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Об этом сообщило агентство Xinhua.
«Необходимо реализовывать на практике идеи, касающиеся создания сильной армии в новую эпоху, <...> ускорить процесс модернизации вооруженных сил нашей страны», - подчеркнул китайский лидер.
Си Цзиньпин обратил особое внимание на необходимость внедрения современного оборудования для повышения боеспособности НОАК. По словам председателя КНР, китайские войска должны улучшать свои навыки путем проведения тренировок и учений в условиях реального боя. Он напомнил, что солдаты и офицеры также обязаны уделять большое внимание идеологической и политической подготовке.