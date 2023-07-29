В Нигере протесты против Франции. Париж пригрозил
Франция не потерпит нападений на своих граждан и интересы в Нигере. Об этом говорится в заявлении Елисейского дворца.
«Президент Франции Эммануэль Макрон не потерпит никакой атаки на Францию и ее интересы в Нигере, - цитирует агентство AFP заявление администрации французского лидера. - Любой, кто совершит нападение на французских граждан, военных, дипломатов или интересы страны, получит незамедлительный и непреклонный ответ».
Как указывает AFP, в настоящий момент в Нигере находится от 500 до 600 французских граждан. Франция, подчеркивают в Елисейском дворце, полностью поддерживает «региональные инициативы, направленные на восстановление конституционного порядка» и возвращение власти демократически избранному президенту Нигера Мохамеду Базуму.
AFP ранее сообщало, что крупная демонстрация проходит перед зданием посольства Франции в городе Ниамей. По данным агентства, перед посольством собрались тысячи людей с плакатами, которые скандируют «Долой Францию».
В столице Нигера расположена крупнейшая авиабаза Франции. Численность французского контингента составляет около 1,5 тыс. военнослужащих. На территории страны сейчас находятся военные подразделения Германии, Италии, США. Численность войск США достигает 1 тыс. человек, отмечает АFР.