В Нигере протесты против Франции. Париж пригрозил

Франция не потерпит нападений на своих граждан и интересы в Нигере. Об этом говорится в заявлении Елисейского дворца.

«Президент Франции Эммануэль Макрон не потерпит никакой атаки на Францию и ее интересы в Нигере, - цитирует агентство AFP заявление администрации французского лидера. - Любой, кто совершит нападение на французских граждан, военных, дипломатов или интересы страны, получит незамедлительный и непреклонный ответ».