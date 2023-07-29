Британские войска готовят элитную украинскую бригаду спецназовцев, чтобы вывести российские войска из строя и освободить Крым до Рождества. Об этом сообщает издание Daily Express со ссылкой на источники.

Издание отмечает, что более 2 000 солдат прибыли в удаленный район Дартмура для участия в специальных учениях. Источники сообщают, что они сформируют острие атаки во время вторжения.

Операция будет включать в себя удары с воздуха, суши и моря, при этом украинский спецназ будет использовать технику для подрыва и паралича российских войск.

Обучение проводится в боевом лагере в Окхэмптоне (Девон), который закрыт для всех других воинских частей и представителей общественности. Тренировки под наблюдением 42 королевских морских пехотинцев включают в себя классические марши, а также групповые атаки ротных коммандос с использованием боевых патронов в ночное время.

«Операция по возвращению Крыма будет представлять собой многократные удары по российским силам», — сказал источник, отметив, что успех будет зависеть от способности украинцев быстро адаптироваться и преодолевать трудности.