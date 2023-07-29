Кроме того, власти арестовали принадлежащий олигарху пятизвездочный отель-санаторий Savoy Westend в Карловых Варах. Сейчас он работает в ограниченном режиме – не принимает оплату ни в каком виде и обслуживает только тех гостей, которые оплатили путевки ранее (до конца июня).

Финансово-аналитическое управление Чехии заморозило счета и собственность нескольких чешских фирм, принадлежащих Евтушенкову, на общую сумму 100 млн крон (около $4,6 млн). В их числе компания, занимающаяся производством электрических деталей.

В Чехии арестовали имущество российского олигарха Владимира Евтушенкова и его сына Феликса, сообщило Чешское телевидение.

По данным телеканала, общая стоимость имущества Владимира Евтушенкова в чешском курортном городе превышает 500 млн крон (около $23 млн). Ранее портал Seznam Zprávy сообщал, что он владеет в Карловых Варах как минимум шестью виллами.

Владимир и Феликс Евтушенковы попали под чешские санкции за деятельность, подрывающую или угрожающую территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины. У Евтушенкова тесные связи с высшим руководством России, также он руководит машиностроительным концерном «РТИ Системы» – поставщиком Минобороны РФ.