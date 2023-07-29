За что арестовали Вагифа Хачатряна? Захлебнувшийся в крови Мешали…

Фархад Мамедов, автор haqqin.az 18:48

Как уже сообщалось, 68-летний житель Аскерана Вагиф Хачатрян был задержан на пограничном пропускном пункте «Лачин» при попытке выехать в Армению в автомобиле Международного комитета Красного Креста и доставлен в Баку. Позже азербайджанские правоохранительные органы заявили, что Хачатрян долгое время находился в международном розыске, будучи фигурантом уголовного дела, возбужденного по факту массовых убийств в декабре 1991 года в селе Мешали Ходжалинского района, которое ранее входило в состав Аскеранского административного района.

Вагифа Хачатряна обвиняют в массовых убийствах на национальной почве, насильственной депортации жителей села Мешали, уничтожении их имущества и других преступлениях. Официальное обвинение ему было предъявлено в ноябре 2013 года в рамках уголовного дела, связанного с резней в Мешали. Тогда же Хачатрян был объявлен в международный розыск. Пока не известно, какими доказательствами вины Хачатряна располагает Генпрокуратура Азербайджана. Остается только предположить, что его опознали выжившие очевидцы тех трагических событий. Известно, что Вагиф Черкезович Хачатрян, житель села Бадара Аскеранского района, работавший в начале 1990-х годов водителем в Ханкенди, находился 23 декабря 1991 года в составе армянских вооруженных формирований, напавших на село Мешали и проявивших там особую жестокость в отношении мирных жителей. В те годы этот населенный пункт, расположенный у подножия горы Гырхгыз, со всех сторон окружали армянские села, и только позднее оттуда через лес была проложена дорога, связавшая Мешали с Лачином. Начиная с 1990 года армянские вооруженные формирования периодически организовывали массовые убийства жителей азербайджанских сел бывшего Нагорно-Карабахского региона, проводя там так называемые «этнические чистки». Одной из целей армянских националистов являлось также село Мешали, силы самообороны которого были незначительны и слабо вооружены, чтобы дать отпор озверевшим националистам. В данный момент этот населенный пункт находится под временным контролем российских миротворческих сил.

По официальной информации, во время нападения армянских вооруженных формирований на село Мешали были убиты 25 жителей, в том числе женщины и дети, ранены четырнадцать человек, сожжены десятки домов. Более 350 жителей села были вынуждены покинуть свои дома. Впрочем, статистика эта не отражает и сотой доли масштаба трагедии, учиненной в Мешали Хачатряном и его подельниками. Бесчеловечность их преступлений наиболее точно отражена в свидетельствах очевидцев. Наступление на село началось ранним утром 23 декабря 1991 года. Как утверждают очевидцы, армянские вооруженные формирования атаковали село со стороны населенных пунктов Бадара, Дашбулаг и Гаябаши. Им пыталась оказать сопротивление группа самообороны, состоящая из местных жителей и добровольцев. Но силы были слишком неравны, армянские вооруженные формирования расстреливали всех, кто попадался им на пути, включая женщин, детей и стариков. Чтобы не оставлять свидетельств своих преступлений, армяне обливали керосином тела убитых и сжигали их. По словам Алиша Алишева, директора местной школы, который был очевидцем тех трагических событий, армяне напали на село через день после того, как его территорию покинуло подразделение Советской армии.

«Бои начались утром, - вспоминает Алишев. - Армяне сначала атаковали пост отрядов самообороны в нижней части села, которые были плохо вооружены - всего несколько пулеметов. Несмотря на это, мы, как могли, пытались предотвратить нападение армян, но те атаковали село сразу с трех направлений, и отбиться было невозможно. Помню приехавшего из Баку добровольца по имени Кямиль, который собрал в школьном подвале маленьких детей, школьников, чтобы те не попали в руки армян. А в это время на улицах села шел ожесточенный бой, в ходе которого погибли 28 человек, в том числе пятеро приехавших добровольцев. Когда закончились боеприпасы, мы отступили в лес. По дороге армяне устроили нам засаду и расстреляли четырех человек, пытавшихся вывезти из села раненого местного жителя Гусейна. Позже на помощь нам пришли бойцы-добровольцы из села Косалар и подразделение шушинского ОМОНа, благодаря которым удалось выбить армян из Мешали. Но к тому времени уже были убиты десятки людей и сожжены несколько десятков домов. Среди убитых были пять человек из семьи одного из защитников села Новруза Новрузова, который погиб в бою. Другой житель Мешали, Ганимат, потерял четырех членов семьи…» Другая свидетельница резни, родившаяся в 1969 году Забиля Алиева, вспоминает, что в тот день был снегопад, и когда началось нападение армян, часть соседей укрылась в ее доме, по которому открыли огонь. Родная сестра Алиевой попыталась выбежать, но погибла на месте, армяне прострелили ей голову, а потом бросили в окно дома гранату. В результате все, кто находился внутри, получили тяжелые ожоги. «Когда началось нападение армян, мне удалось выбраться из села с группой местных жителей, но остальные члены моей семьи остались, - со слезами вспоминает Алиева. - То, что происходило в селе, было хорошо видно с холма, на который мы поднялись. А запах сожженных тел заполнил тогда все окрестности…» Женщина рассказала, что один из защитников села, приехавший из Агдама сотрудник полиции по имени Хидаят призывал армян проявить великодушие и отпустить женщин и детей, но в него выстрелили в упор. Позже от полученного ранения он скончался. «Мой отец взял автомат и вступил в бой с армянами, - добавила женщина. - А через несколько часов он погиб». Помимо отца, армяне убили мать, брата и двух сестер Забили Алиевой. Одного из ее братьев, Барата, армяне взяли в плен и собирались отрубить ему голову, но парню удалось сбежать.