Сотрудники Красного Креста навестили задержанного Хачатряна

В субботу, 29 июля, сотрудники Международного комитета Красного Креста посетили Вагифа Хачатряна, который был задержан в этот же день военнослужащими пограничной службы Азербайджана на ППП «Лачин».

Задержанному дали возможность пообщаться со своей семьей. Об этом заявила глава отдела по связям с общественностью представительства МККК в Азербайджане Илаха Гусейнова.

Вагиф Хачатрян выступает обвиняемым по статьям 103 (геноцид) и 107 (депортация или принудительное переселение населения) Уголовного кодекса Азербайджана. Преступление было совершено армянскими НВФ в декабре 1991 года в селе Мешали Ходжалинского района.