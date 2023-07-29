В Министерстве иностранных дел России заявили, что российские войска в Украине сражаются, в том числе за свободу Африки. Об этом сказала спикер ведомства Мария Захарова, выступая в рамках форума «Россия - Африка» в Санкт-Петербурге.

«Вы разве не видите, за что мы сражаемся? Вы разве не видите, что наши ребята отдают свои жизни? Не просто выступают, не просто говорят, а жизнями своими отстаивают право не только Африканского континента, а всех людей на нашей планете быть свободными», - заявила Захарова.