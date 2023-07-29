Мятежникам в Нигере поставили ультиматум

У военных Нигера, устроивших мятеж в стране, есть неделя, чтобы освободить президента Мохаммеда Базума и восстановить конституционный порядок, сообщил глава Экономического сообщества стран Западной Африки Омар Алье Туре. В противном случае организация будет вынуждена применить военные меры.

«В случае, если требования властей не будут выполнены в течение одной недели, принять все меры, необходимые для восстановления конституционного порядка... Такие меры могут включать применение силы», — цитируют российские СМИ главу ЭКОВАС.

Организация заморозила активы мятежников, их семей и сторонников. Кроме того, введен запрет на передвижение, приостановлены все коммерческие и финансовые транзакции со страной, закрываются границы и отменяются рейсы.

Ранее нигерийские военные объявили о свержении Базума. Президентская гвардия заблокировала дворец главы государства, где он находится до сих пор. Уточняется, что президент страны в безопасности, его здоровью и жизни ничего не угрожает.