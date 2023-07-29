«Война возвращается на территорию России»: на что намекнул Зеленский?

Война, развязанная россиянами в Украине, начинает переходить на территорию России. Это «естественный и неизбежный процесс». Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем видеообращении.

Зеленский прямо не говорил о том, что к этим атакам причастны украинские власти.

«Сегодня уже 522-й день продолжается так называемая «специальная военная операция», которую российское руководство рассчитывало на неделю-две. Украина становится крепче. Постепенно война возвращается на территорию России. К ее символическим центрам и военным базам. Это неизбежный, естественный и абсолютно справедливый процесс», - сказал он.

В то же время Зеленский предупредил, что зимой россияне могут снова прибегнуть к энергетическому террору: «Должны осознавать, что как в прошлом году, так и этой зимой российские террористы могут бить по нашей энергетике, по критическим объектам».