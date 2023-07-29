Жуткий теракт в Пакистане: десятки погибших, сотни раненых

По меньшей мере 35 человек погибли в провинции Хайбер-Пахтунхва на северо-западе Пакистана в результате взрыва, устроенного террористом-смертником на съезде партии «Собрание исламских богословов». Об этом сообщил телеканал Geo News со ссылкой на экстренные службы и местные власти.

По их данным, также более 200 человек получили ранения различной степени тяжести и были госпитализированы.

Взрыв произошел около 16:00 по местному времени, когда один из партийных лидеров выступал перед группой сторонников общим числом порядка 400 человек, добавили в правоохранительных органах.

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф распорядился начать расследование инцидента и найти виновных, отмечает Geo News.

Местная полиция уточняет, что на данный момент никто не взял на себя ответственность за произошедшее.