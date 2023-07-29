В Анталье туристический рекорд

На турецком курорте Анталья установлен новый рекорд по числу прибывших с начала года туристов. Об этом губернатор Антальи Эрсин Языджи заявил российским СМИ.

По его словам, предыдущий рекорд был установлен в 2019 году. С начала 2023 года и по 29 июля включительно в город прибыли 8 млн 11 тыс. 828 туристов.

В 2019 году к концу июля в Анталью приехали 8 млн 4 тыс. 11 туристов.

Также в субботу был поставлен новый рекорд по числу прибывших в провинцию самолетами туристов: 100 тысяч 40 туристов.