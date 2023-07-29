Ревность довела Мамедова до трагедии
В полицию Масаллинского района 30 июля примерно в 18:30 поступила информация, что в одном из домов в селе Текле Илькана Мамедова (1979 г.р.) скончалась от ножевых ранений.
Как сообщили в региональной группе пресс-службы МВД, супруг женщины, подозреваемый в совершении преступления Ялчин Мамедов (1976 г.р.), ранил также себя ножом. Мужчину госпитализировали.
По предварительной информации, убийство совершено на почве ревности.
Проводится расследование.
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