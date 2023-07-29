Ревность довела Мамедова до трагедии

В полицию Масаллинского района 30 июля примерно в 18:30 поступила информация, что в одном из домов в селе Текле Илькана Мамедова (1979 г.р.) скончалась от ножевых ранений.

Как сообщили в региональной группе пресс-службы МВД, супруг женщины, подозреваемый в совершении преступления Ялчин Мамедов (1976 г.р.), ранил также себя ножом. Мужчину госпитализировали.

По предварительной информации, убийство совершено на почве ревности.

Проводится расследование.