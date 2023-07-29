Бездронную безмятежность Москвы не вернуть главная тема
Прилеты ударных БПЛА в Москву становятся обыденностью. Полтысячи километров до фронта, а «сердце России» подвергается постоянным ударам, хотя еще атака 3 мая кремлевского Сенатского дворца казалась чем-то из разряда фантастики. Миновали считанные месяцы, новая реальность уже никого не удивляет.
О том, что Украина активно работает над возможностями поражать дальние тылы противника, можно было сделать вывод в конце прошлого года, когда 5 декабря были атакованы авиабазы в Рязанской и Саратовской областях. 26 и 29 декабря атаки на авиабазу под Энгельсом повторились. В результате ВКС пришлось перенести размещение своих стратегических бомбардировщиков, которые принимают участие в запусках крылатых ракет по Украине, на другие аэродромы.
В случае с Москвой очевидно, что главной целью ВСУ являются не столько конкретные военные объекты, расположенные в столице, сколько стремление вынудить противника оттянуть для защиты политико-административного центра максимум средств ПВО, ослабляя тем самым возможности прикрыть цели в непосредственной близости к театру военных действий. Россия становится заложницей своих масштабов: плотную, неприступную для дронов стену по всему периметру и на большую глубину тут не выстроишь.
Украина, столкнувшись с подавляющим превосходством врага в авиации и ракетном вооружении, львиную долю усилий по довооружению потратила на приобретение именно средств ПВО и ПРО. Высокий процент сбития, когда из десятков запущенных ракет до целей долетают единицы, наглядно свидетельствует об эффективности новых средств защиты, и впереди, как известно, следующие западные поставки, в частности, самых современных систем NASAMS, IRIS-T, Patriot и целого ряда систем ближнего радиуса действия. России же не на кого положиться в вопросе восполнения дефицитных и сверхдорогих вооружений, кроме как на себя.
Помимо военного аспекта, ничуть не меньший - психологический. Россияне с удовольствием, а некоторые с восторгом приняли бы успешную операцию вроде той, что удалась в Крыму в 2014 году: «без шума и пыли». На что и был расчет кремлевского начальства. Превращение обещанной «СВО» в затяжную кровавую баню переживается сложнее, но справиться с переживаниями помогает то, что все происходит относительно далеко и не задевает повседневность.
Какие-то иллюзии насчет неизбежности своей победы подогреваются сохраняющимися представлениями о том, насколько Россия все же мощнее Украины. А вот свидетельства выравнивания военного потенциала, данные в непосредственных наблюдениях, подталкивают к мысли, что растет риск войну проиграть.
Не факт, что отрезвление произойдет в сколько-нибудь скором времени и в значительной мере. Рядовому российскому гражданину невыносимо признать, что «какие-то хохлы» оказываются настолько неподатливыми и все чаще более успешными. Легче подключиться к пропагандистскому тезису, что Россия воюет со всем Западом. Но и в этом случае не может не точить мысль: а ведь до 24 февраля 2022 года можно было свободно ездить по миру, не бояться повесток и похоронок, на голову не падали дроны.
Может, не стоило все это затевать? Может, те, кто это затеял и продолжает, мерзавцы и идиоты? Может, их надо убрать, чтобы все прекратилось? Как – это уже следующий вопрос. Хватило бы смелости подумать предыдущие.