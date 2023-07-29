Леонид Швец, автор haqqin.az 20:31

Прилеты ударных БПЛА в Москву становятся обыденностью. Полтысячи километров до фронта, а «сердце России» подвергается постоянным ударам, хотя еще атака 3 мая кремлевского Сенатского дворца казалась чем-то из разряда фантастики. Миновали считанные месяцы, новая реальность уже никого не удивляет. О том, что Украина активно работает над возможностями поражать дальние тылы противника, можно было сделать вывод в конце прошлого года, когда 5 декабря были атакованы авиабазы в Рязанской и Саратовской областях. 26 и 29 декабря атаки на авиабазу под Энгельсом повторились. В результате ВКС пришлось перенести размещение своих стратегических бомбардировщиков, которые принимают участие в запусках крылатых ракет по Украине, на другие аэродромы.

В случае с Москвой очевидно, что главной целью ВСУ являются не столько конкретные военные объекты, расположенные в столице, сколько стремление вынудить противника оттянуть для защиты политико-административного центра максимум средств ПВО, ослабляя тем самым возможности прикрыть цели в непосредственной близости к театру военных действий. Россия становится заложницей своих масштабов: плотную, неприступную для дронов стену по всему периметру и на большую глубину тут не выстроишь. Украина, столкнувшись с подавляющим превосходством врага в авиации и ракетном вооружении, львиную долю усилий по довооружению потратила на приобретение именно средств ПВО и ПРО. Высокий процент сбития, когда из десятков запущенных ракет до целей долетают единицы, наглядно свидетельствует об эффективности новых средств защиты, и впереди, как известно, следующие западные поставки, в частности, самых современных систем NASAMS, IRIS-T, Patriot и целого ряда систем ближнего радиуса действия. России же не на кого положиться в вопросе восполнения дефицитных и сверхдорогих вооружений, кроме как на себя. Помимо военного аспекта, ничуть не меньший - психологический. Россияне с удовольствием, а некоторые с восторгом приняли бы успешную операцию вроде той, что удалась в Крыму в 2014 году: «без шума и пыли». На что и был расчет кремлевского начальства. Превращение обещанной «СВО» в затяжную кровавую баню переживается сложнее, но справиться с переживаниями помогает то, что все происходит относительно далеко и не задевает повседневность.