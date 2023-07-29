В Казахстане опровергли передачу военной техники России

Министерство обороны Казахстана опровергло распространенные в социальных сетях сообщения о транспортировке военной техники в Россию.

В пресс-службе ведомства сообщили, что заявления о якобы отправке казахстанской военной техники в Российскую Федерацию не соответствуют действительности.

«Данная военная техника не имеет отношения к Республике Казахстан, является собственностью третьей страны и в рамках международных договоренностей направлялась для проведения планового ремонта в Россию через территорию Казахстана», - сообщили в Минобороны.

В ведомстве напомнили, что с 27 августа 2022 года в Казахстане введен и по настоящее время действует запрет на экспорт вооружения и военной техники.