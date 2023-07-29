У Зеленского подтвердили: в Саудовской Аравии пройдет саммит по Украине. Без России

Украина готовится к проведению мирного саммита в Саудовской Аравии, который планируется провести в начале августа. Об этом сообщил глава Офиса украинского президента Андрей Ермак.

По его словам, в основу мирного договора должны лечь десять основополагающих пунктов Формулы мира, разработанных Украиной. Они обсуждаются с представителями более 50 государств мира, с которыми уже ведутся переговоры «практически на ежедневной основе». Какие государства имеются в виду, Ермак не уточнил.

Также глава Офиса президента Украины описал трехступенчатую фазу подготовки к мирному договору. На первой планируются встречи с дипломатами и аккредитованными представителями стран, на второй — встречи советников по национальной безопасности, на третьей — учредительный Глобальный саммит на уровне лидеров государств, который мог бы состояться до конца года.

Накануне WSJ со ссылкой на дипломатов сообщила, что Саудовская Аравия намерена провести на своей территории мирные переговоры между западными странами, Украиной и ключевыми развивающимися странами 5-6 августа. По их данным, ожидается, что на встречу в королевство прибудут представители 30 стран и организаций. На встрече не будут присутствовать представители РФ, отмечает WSJ.