В Украине настоящий бум производства дронов. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

По словам министра, которые приводят украинские СМИ, в прошлом году по инициативе Минобороны Украины правительство упростило процедуры для разработчиков и производителей вооружения и военной техники.

Резников отметил, что теперь вместо двух лет процедура ввода в эксплуатацию изделий достигает считанных недель вместе с заключением государственных контрактов.

Кроме того, он отметил, что недавно в Украине урегулировали вопрос доходов для украинских поставщиков сектора обороны, и теперь у них одинаковые права с иностранцами.