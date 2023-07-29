«Ситуация в тупике»: в Италии допустили «политическое решение» по Украине

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто допустил, что по поводу Украины может быть принято не военное, а политическое решение. По его словам, это связано с тупиковой ситуацией на фронте. Об этом итальянский чиновник сказал в интервью газете Corriere della Sera.

«Сегодняшняя ситуация зашла в тупик... Украинское контрнаступление, как некоторые из нас предполагали, столкнулось с рядом трудностей. Российские окопы затрудняют наступательные действия. Поэтому может быть политический выбор, определяющий окончание конфликта», - заявил Крозетто.

Итальянский министр добавил, что общественное мнение на Западе «проявляет все большую нетерпимость к конфликту и все меньше солидарности по отношению к пострадавшим».

«Мы живем в эпоху, когда если что-то мешает повседневной рутине, это заставляет нас забывать о таких ценностях, как свобода и демократия. И такое отношение имеет вес. И, как это ни парадоксально, это как раз один из элементов, который мог бы ускорить мирный процесс. Кроме того, приближаются американские президентские выборы, которые могут изменить позицию США», - сказал министр.