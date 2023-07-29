Более 30% украинцев согласны с тем, чтобы война завершилась в ближайшее время любой ценой, 53% готовы дальше вести борьбу ради победы Украины. Такие данные привел аналитик фонда «Демократические инициативы» Сергей Шаповалов.

«В опросах украинцев по поводу результатов войны мы сделали акцент на усталости от войны или на готовности граждан идти на компромиссы. Поскольку вера в победу - хорошо, но есть реальность. Поэтому мы спросили украинцев о том, готовы ли они были бы к завершению войны в ближайшее время, но любой ценой. Другой вопрос заключался в готовности дальше вести борьбу, если это нужно для победы. Более 30% наших граждан согласились с тем, чтобы война завершилась в ближайшее время любой ценой, и 53% готовы дальше вести борьбу. Это немного тревожные цифры», - цитируют украинские СМИ аналитика.

Шаповалов добавил, что «когда мы спросили об условиях прекращения войны и назвали отказ Украины от вступления в НАТО и оставление оккупированных территорий России, то даже те граждане, которые поддерживали завершение войны в ближайшее время, назвали эти условия неприемлемыми».

Он также указал, что с прошлого года показатель верящих в победу Украины над Россией остается неизменным - 93%.