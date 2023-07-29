Скончался солдат Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана, сообщили в ГПС.

Согласно информации, 30 июля в 17:10 солдату срочной службы Погранвойск Госпогранслужбы Азербайджана Саиду Омар оглу Гурбанову внезапно стало плохо, когда он возвращался со службы на погранзаставе, где служил.

Несмотря на оказание на месте первой помощи и вызов медработников из близлежащего населенного пункта, спасти жизнь военнослужащему не удалось. Ведется расследование совместно с сотрудниками Военной прокуратуры.