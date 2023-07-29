В Киеве анонсировали переговоры с США о гарантиях для Украины

Украина со следующей недели начнет переговоры с США по гарантиям безопасности. Об этом сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

«Эти гарантии будут действовать до вступления Украины в НАТО, что является самой надежной гарантией безопасности», — заявил Ермак, добавив, что речь о двустороннем документе.

По словам Ермака, гарантии представляют собой «конкретные и долговременные обязательства, которые обеспечат способность Украины побеждать и сдерживать российскую агрессию в будущем».

Во время саммита «Большой семерки» в середине июля Украина подписала с входящими в нее странами декларацию о военной помощи и гарантиях безопасности Украины. В документе говорится, что страны G7 обязуются обеспечивать обороноспособность и безопасность Украины на основе долгосрочных двусторонних соглашений.