В Крыму учительница пыталась поджечь военкомат

В Крыму задержали учительницу русского языка и литературы, которая бросила коктейль Молотова в здание военкомата.

На допросе женщина рассказала, что получила задание на поджог военного комиссариата от неизвестного куратора в Тelegram. Об этом пишет российский телеграм-канал Baza.

По его данным, вечером 29 июля женщина достала из сумки бутылку с зажигательной смесью и бросила в здание. До цели коктейль Молотова не долетел, но от разлившейся горючей смеси загорелись асфальт и обувь женщины.

Подозреваемую поймали проходившие мимо туристы, среди которых были двое военных. По словам очевидцев, во время броска коктейля Молотова женщина разговаривала по телефону. Когда ее поймали, она успела сообщить кому-то по телефону о своем задержании.