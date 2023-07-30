Губернатор Ростовской области Василий Голубев подтвердил падение беспилотника. По его данным, пострадавших нет, повреждена кровля частного домовладения и автомобиль.

Откуда был запущен беспилотник и что было его целью - неизвестно. Ни российские, ни украинские военные случившееся пока не комментировали.

28 июля в центре Таганрога произошел взрыв. В здание местного музея попала ракета. Пострадали, по последним данным, более 20 человек, погибших не было. Минобороны России заявило, что ракету выпустила Украина.