Под Таганрогом упал беспилотник добавлено видео; обновлено
Губернатор Ростовской области Василий Голубев подтвердил падение беспилотника. По его данным, пострадавших нет, повреждена кровля частного домовладения и автомобиль.
Откуда был запущен беспилотник и что было его целью - неизвестно. Ни российские, ни украинские военные случившееся пока не комментировали.
28 июля в центре Таганрога произошел взрыв. В здание местного музея попала ракета. Пострадали, по последним данным, более 20 человек, погибших не было. Минобороны России заявило, что ракету выпустила Украина.
* * * 22:50
Российские телеграм-каналы сообщают о падении беспилотника на хуторе Дарагановка под Таганрогом.
Крушение беспилотного аппарата вызвало пожар: загорелся дом и автомобиль, уточняет телеграм-канал «112». Сообщается о двух пострадавших.
Устанавливается принадлежность дрона. Минобороны РФ пока не комментировало эту информацию.