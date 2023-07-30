Оскорбление Корана в Европе: в Швеции и Дании заявили, что ситуация опасная
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан призвал Швецию предпринять конкретные шаги для предотвращения акций по сожжению Корана. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в МИД Турции.
По словам источника, в телефонном разговоре Фидан сообщил своему шведскому коллеге Тобиасу Билльстрёму, что продолжение таких «отвратительных действий» под прикрытием свободы выражения мнений неприемлемо.
Они также обсудили заявку Швеции о вступлении в НАТО.
За последние недели в Швеции и Дании прошло несколько акций протеста, в ходе которых были повреждены или сожжены экземпляры Корана, что вызвало возмущение среди мусульман. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон сегодня, 30 июля, заявил, что во время переговоров со своей датской коллегой Метте Фредериксен они согласились с тем, что ситуация опасна.
Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен заявил сегодня национальной телекомпании, что правительство будет стремиться найти «юридический инструмент», который позволил бы властям предотвратить сжигание экземпляров Корана перед посольствами других стран.
В правительстве Дании подчеркнули, что ограничения не должны отменять положение о том, что «свобода выражения мнений имеет очень широкую сферу применения» в стране. Сожжение Корана члены правительства называют «глубоко оскорбительным актом», совершенным несколькими лицами, которые «не представляют ценностей, на которых построено датское общество». По мнению правительства Дании, действия акционистов играют на руку экстремистам и выгодны тем странам, «которые хотят вбить клин между Западом и Глобальным Югом».
За неделю радикальная группировка «Датские патриоты» проводила санкционированные акции с сожжением Корана у посольств Турции, Египта и Пакистана в Копенгагене. Кроме того, Коран трижды сожгли у дипмиссии Ирака.