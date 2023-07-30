Оскорбление Корана в Европе: в Швеции и Дании заявили, что ситуация опасная

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан призвал Швецию предпринять конкретные шаги для предотвращения акций по сожжению Корана. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в МИД Турции.

По словам источника, в телефонном разговоре Фидан сообщил своему шведскому коллеге Тобиасу Билльстрёму, что продолжение таких «отвратительных действий» под прикрытием свободы выражения мнений неприемлемо.

Они также обсудили заявку Швеции о вступлении в НАТО.