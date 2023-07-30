Эльнур Мамедов, отдел экономики 30 июля 2023, 23:39

На фоне тревожных сигналов о том, что из-за недовольство американских производителей Европа может остаться без необходимых поставок газа из США, Петер Сийярто, министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии, заявил, что Будапешт заключил с Баку договоренности о поставках газа и подпишет контракт на хранение «голубого топлива», назвав Азербайджан «один из наиболее реальных источников диверсификации». Напомним, что 2 июня этого года Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и венгерская компания MVM CEEnergy заключили контракт на поставку в Венгрию азербайджанского газа с использованием венгерских газохранилищ.

В соответствии с контрактом, поставки начнутся в четвертом квартале, их объем достигнет до конца нынешнего года 100 миллионов кубометров газа, а в дальнейшем будет увеличен до 1-2 миллиардов кубометров газа в год. Таким образом, Будапешт, который долго и упорно добивался диверсификации источников поставок «голубого топлива», сделал важный шаг в этом направлении. Следует также обратить внимание вот на какую деталь: Венгрия заключила этот контракт не с оператором консорциума по разработке месторождения «Шахдениз», осуществляющего по Южному газовому коридору (ЮГК) экспорт азербайджанского газа в страны Европы. Заполнение венгерских газохранилищ первыми 100 миллионами кубометров «голубого топлива» берет на себя SOCAR, который поможет Венгрии пережить предстоящую зиму и заложить для основы энергетической альтернативы. А вот когда поставки азербайджанского газа в Венгрию достигнут планируемых одного-двух миллиардов кубометров в год, их уже будет обеспечивать консорциум. Напомним, что поставки азербайджанского газа в Европу начались в конце 2020 года по Транcадриатическому трубопроводу, являющемуся составной частью ЮГК. Первоначально они были рассчитаны на 25 лет, а их объем должен был составить более 10 миллиардов кубометров, из которых восемь предназначалось Италии и по одному миллиарду - Греции и Болгарии. Как мы видим, в «стартовом» варианте Венгрии в этом списке не было.

При этом важно подчеркнуть, что согласие ЕС даже на этот сравнительно небольшой объем поставок было достигнуто с большим трудом. Но потом грянули российское вторжение в Украину, антироссийские экономические санкции, после чего европейские страны одна за другой стали обращаться к Баку с просьбами о дополнительных объемах «голубого топлива». Объективности ради следует отметить, что, несмотря на чрезвычайно непростые организационные, инженерно-технические и финансовые сложности, связанные с удовлетворением резко возросших энергетических запросов Евросоюза, Азербайджан пошел навстречу европейским партнерам, взяв на себя обязательство удвоить к 2027 году экспорт газа в ЕС и довести его до 20 миллиардов кубометров в год. Тем не менее, ряду государств Евросоюза необходимо в предстоящие четыре зимних сезона искать пути преодоления дефицита топлива. В результате, основным поставщиком газа в ту же Венгрию по вынужденному согласию ЕС продолжает оставаться подсанкционная Россия. В сентябре 2021 года компания MVM заключила с «Газпромом» два долгосрочных контракта, предусматривавших поставку по трубопроводам, проложенным через Сербию и Австрию в обход Украины, в общей сложности 4,5 миллиарда кубометров газа в год. А в октябре 2022 года, из-за взрыва на газопроводе «Северный поток», была достигнута еще одна договоренность, по которой Россия увеличила поставки в Венгрию по газопроводу «Турецкий поток» и его ответвлению через Болгарию и Сербию.