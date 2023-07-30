Бакинские чиновники бессильны перед тараканами наши беды
Как сообщили haqqin.az посетители бакинских парков «Деде Горгуд» (Наримановский район), «Кероглу», «Коала», «Зорге», парка Ататюрка (Насиминский район), эти места отдыха оказались, буквально, во власти бесчисленного количества тараканов.
По их рассказам, ни одно вечернее посещение этих мест общественного отдыха не обходится без «встреч» с целыми колониями отвратительных насекомых, копошащихся на парковых скамейках, деревьях, фонтанах, памятниках... В результате, отдых в этих парках превращается в настоящую пытку. Особенно удручает, что это безобразие продолжается уже не один год, а тараканов, с которыми никто не борется, становится все больше и больше.
По словам местных жителей пугающее количество насекомых являются прямым следствием нерегулярно опустошаемых мусорных баков, а также полного отсутствия мероприятий по дезинфекции парков и прилегающих к ним улиц. Тараканы, являющиеся переносчиками ряда заболеваний и представляющие опасность для здоровья людей, стремительно размножаются, что, судя по всему, абсолютно не беспокоит соответствующие городские службы.
Один из местных жителей рассказал, что неоднократно звонил на «горячую линию» исполнительной власти, но ни к каким практическим результатам, помимо формальной регистрации его жалоб, это не привело.
В муниципалитете Насиминского района корреспондентам haqqin.az прямо заявили, что уборкой и дезинфекцией парков они не занимаются.
«Честно говоря, мы не помним, когда наши сотрудники в последний раз там бывали», — уточнили в ведомстве, добавив, что не имеют представления, находятся ли вообще эти парки на их балансе.
«Наверное, за парками присматривает отдельное агентство, отвечающее за чистоту и озеленение, - не очень уверено предположили в муниципалитете. – Но что это за учреждение, мы не знаем…»
Примерно таким же был ответ, полученный в Насиминском районном ЖКХ, где нам сказали, что подобными вопросами они не занимаются.
А в Бакинском управлении дезинфекции haqqin.az объяснили, что для проведения дезинфекционных работ на любой территории необходимо официальное заявление от соответствующего муниципального органа. Но поскольку такого рода заявления не поступали, работы по дезинфекции, соответственно, не проводятся.
В ведомстве также добавили, что такую работу проводят и частные компании, с которыми сотрудничают некоторое госструктуры.
В сложившейся ситуации нам оставалось лишь с грустью вспоминать давно забытые советские времена, когда наступлению каждого лета неизменно сопутствовала активная дезинфекция всех парков, дворов, улиц и других мест местах массового скопления людей.
К слову, нечто похожее мы могли наблюдать еще совсем недавно, на пике пандемии коронавируса. Но после ее завершения и снижения общественного интереса к этой теме, все дезинфекционные работы были благополучно забыты.
В результате, печальным подтверждением бездействия наших чиновников, ответственных за борьбу с антисанитарией, являются колонии насекомых, продолжающие отравлять места отдыха и настроение бакинцев.