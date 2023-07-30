По их рассказам, ни одно вечернее посещение этих мест общественного отдыха не обходится без «встреч» с целыми колониями отвратительных насекомых, копошащихся на парковых скамейках, деревьях, фонтанах, памятниках... В результате, отдых в этих парках превращается в настоящую пытку. Особенно удручает, что это безобразие продолжается уже не один год, а тараканов, с которыми никто не борется, становится все больше и больше.

По словам местных жителей пугающее количество насекомых являются прямым следствием нерегулярно опустошаемых мусорных баков, а также полного отсутствия мероприятий по дезинфекции парков и прилегающих к ним улиц. Тараканы, являющиеся переносчиками ряда заболеваний и представляющие опасность для здоровья людей, стремительно размножаются, что, судя по всему, абсолютно не беспокоит соответствующие городские службы.

Один из местных жителей рассказал, что неоднократно звонил на «горячую линию» исполнительной власти, но ни к каким практическим результатам, помимо формальной регистрации его жалоб, это не привело.

В муниципалитете Насиминского района корреспондентам haqqin.az прямо заявили, что уборкой и дезинфекцией парков они не занимаются.

«Честно говоря, мы не помним, когда наши сотрудники в последний раз там бывали», — уточнили в ведомстве, добавив, что не имеют представления, находятся ли вообще эти парки на их балансе.

«Наверное, за парками присматривает отдельное агентство, отвечающее за чистоту и озеленение, - не очень уверено предположили в муниципалитете. – Но что это за учреждение, мы не знаем…»