Леонид Швец, автор haqqin.az 00:09

Вы обратили внимание, что Владимир Путин все время просит себя пожалеть? Наивный и доверчивый российский лидер постоянно оказывается в ситуации, когда его подло и коварно обманывают. Рекордсмены по обману, конечно, США и их многочисленные союзники, а из тех, кто поближе, не упускают случая околпачить Владимира Владимировича украинцы. Президент РФ рассказал африканским лидерам, собравшимся на форуме Россия – Африка, что отвод российских войск из-под Киева весной 2022 года произошел исключительно из-за украинского коварства. Дескать, велись переговоры с украинской стороной о мире, и отвод войск от столицы Украины входил в число условий для мирного урегулирования. Русские ушли, а украинцы сделали вид, что ничего не обещали: «Фактически был согласован проект этого договора, но после отвода наших войск из-под Киева — а нас просили это сделать, чтобы создать условия для заключения окончательного договора — киевские власти отказались от всех прежних договоренностей».

Все-то думали, что бегство «второй в мире армии» из северных областей Украины, из Киевщины, Черниговщины и Сумщины, было обусловлено двумя главными причинами: глупостью расчета Кремля на блицкриг и героизмом украинских Сил обороны. В результате российская армия понесла жестокие потери в первые же пару месяцев вторжения. А теперь оказывается, что это был такой жест доброй воли. Потом, осенью, последовали подобные жесты на Харьковщине и Херсонщине, хотя никакие переговоры им уже не предшествовали, но вежливые африканские гости не задали соответствующих вопросов хозяину мероприятия. Впрочем, вряд ли многие из них настолько интересовались ходом событий этой далекой от них войны. Просто удивительно, насколько россиянам заходит одна и та же песня о мучениях и страданиях своего руководства, которое постоянно обводят вокруг пальца. Казалось бы, чего проще: если вашего начальника все время ставят в дурацкое положение? Может, попробовать кого-нибудь другого? Но настоящий российский патриот, конечно, не позволит этим подрывным вопросам попасть в свою голову и предпочтет сложить ее на полях Украины, воплощая очередную гениальную операцию. Что касается переговоров отчаянно тяжелой зимой-весной 2022 года, последовательность событий была как раз обратная: отбросив российские войска от Киева, Украина убедилась сама и убедила западных партнеров, что может выстоять в этой борьбе.