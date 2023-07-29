Патриарх Кирилл не согласен с Карлом Марксом

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе встречи с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным и митрополитом Нижегородским и Арзамасским Георгием заявил, что не согласен с немецким философом Карлом Марксом в некоторых экономических вопросах. Слова патриарха передают российские СМИ.

По мнению патриарха Кирилла, в отличие от Маркса, он не считает человеческие убеждения надстройкой над экономикой, хотя и признает их важность. Патриарх считает, что фундаментальным явлением в первую очередь остаются «убеждения людей», так как базис — это «традиции, культура и вера».

«Я отношусь к числу тех, кто, в отличие от Маркса, считает экономику надстроечным явлением», — рассказал он.