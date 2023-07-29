Нетаньяху собрал силовиков
Вечером 30 июля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел совещание с представителями системы безопасности по ситуации на северной границе Израиля.
Сайт Ynet сообщает, что речь на совещании шла о недавних провокациях со стороны «Хизбаллы».
В совещании приняли участие министр обороны Йоав Галант, начальник генштаба Герци а-Леви, глава «Моссада» Давид Барнеа, глава ШАБАК (Общая служба безопасности Израиля) Ронен Бар, глава Совета по национальной безопасности Цахи Анегби. По окончании совещания было сообщено, что «глава правительства принял рекомендации и одобрил шаги, предложенные ЦАХАЛ и системой безопасности».