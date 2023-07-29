При свете дня Россия потеряла Кыргызстан. Китай тут как тут наша корреспонденция
Кыргызстан договорился с тремя китайскими компаниями об их участии в строительстве Казарманского каскада ГЭС в качестве инвесторов. Общая стоимость инвестиций предварительно оценивается в 2,4 - 3 миллиарда долларов.
В Бишкеке праздник, у Бишкека с инвестициями в базовую отрасль энергетики – гидроэлектростанции, износ оборудования которых, на минуточку, составляет в среднем 60% - все получилось. Улыбаясь, глядит на происходящее со старых плакатов и Председатель Мао, «Великий кормчий» - его наследники в очередной раз победили, прирастив себя Кыргызстаном.
Инвестиционное соглашение с Кыргызстаном подписал консорциум китайских компаний, в числе которых PowerChina Northwest Engineering Corporation Ltd; Green Gold Energy (GGE); China Railway 20th Bureau Group Co Ltd, которые за сравнительно небольшие для Пекина деньги - три миллиарда «вечнозеленых» - надежно привязали к себе Бишкек.
Как говорят у русских: «Бог любит троицу». Первая попытка Кыргызстана заманить инвесторов в свою энергетику состоялась в 2016 году, когда велись закончившиеся ничем переговоры с китайской State Power Investment Corporation.
Вторая имела место шесть лет спустя, в августе 2022, когда интерес к проекту Казарманского каскада ГЭС проявили соседи кыргызов - казахи из Orient Trade Investment Company. Но вскоре выяснилось, что фирма эта – просто наследница небезызвестной конторы «Рога и копыта» - малое предприятие со штатом из десяти сотрудников, занимающееся торговлей товарами широкого ассортимента. Мысленно аплодирую ее владельцам: сумели создать впечатление, сумели себя подать, ведь дело даже до подписания меморандума о намерениях с государственной кыргызстанской ОАО «Электрические станции» дошло.
И вот теперь третья попытка, оказавшаяся наконец-то успешной. По словам премьер-министра Кыргызстана Акылбека Жапарова, заключенное инвестиционное соглашение стало крупнейшим за всю историю республики, что буквально его окрылило на безграничный полет фантазии. «Под руководством главы государства в данное время проводятся переговоры по десятку других проектов такого же масштаба. В ближайшие годы мы не только восполним дефицит производства электроэнергии, а уверенно выйдем на мощности, позволяющие нам зарабатывать сотни миллионов долларов в год на экспорте электричества», — заявил он журналистам.
Что является некоторым преувеличением и явно преждевременно, особенно в части «переговоров по десятку других проектов такого же масштаба», но чиновник – тоже человек, и запрещать ему мечтать никто не собирается. Дедлайн проекта назначен на 2030-й год, тогда и поговорим об остальном. Сейчас же о некоторых нюансах.
Пекин в данном случае применил свой излюбленный прием, который ряд экспертов ошибочно называют «долговой ловушкой», хотя правильнее, на мой взгляд, говорить о плохом управлении китайскими кредитами, которые власти тех или иных стран получали от КНР. Суть его заключается в следующем: «Мы дадим им деньги в долг, а они их заработают и расплатятся с нами». То есть китайцы предпочитают не кредиты и инвестиции, а деньги «на удочку», которая позволит их младшим партнерам себя прокормить.
Система достаточно эффективная и выгодная как для Пекина, так и для его партнеров, особенно если реализуется последовательно в рамках единой кампании «Пояс и Путь», да еще и вписана в планы стратегического развития как Китая, так и тех, кто к этому присоединился.
Что интересно, в Кремле, где сейчас исполняется залихватский канкан перед гостями из Африки, ни эту новость, ни предшествовавшие ей переговоры откровенно не заметили. «Зевнули», проще говоря. А между тем для российской стороны она крайне неприятна.
Энергетика Кыргызстана на 100% работала на российском/советском оборудовании. Нужно ли уточнять, что будет написано на шильдиках всего, что установят на новом каскаде ГЭС?
Второе – три миллиарда китайских инвестиций — это то, что Кремль вложил в ЧВК «Вагнер» за три-четыре последних года. И каков итог? У кого вложения оказались эффективнее? Чьи министры, государственные бизнесмены и задиристые дипломаты заслужили сегодня шампанского? Неужели Россия при желании не могла потянуть такой проект?
Оказалось - не смогла. Даже не задумалась. И на ровном месте, буквально при свете дня, потеряла серьезный рычаг влияния на Кыргызстан. Как говорится, почувствуйте разницу. И сами себе ответьте на вопрос: чей ветер в полную силу будет дуть среди обломков и осколков российского влияния через несколько лет на просторах Центральной Азии?