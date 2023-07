Инвестиционное соглашение с Кыргызстаном подписал консорциум китайских компаний, в числе которых PowerChina Northwest Engineering Corporation Ltd; Green Gold Energy (GGE); China Railway 20th Bureau Group Co Ltd, которые за сравнительно небольшие для Пекина деньги - три миллиарда «вечнозеленых» - надежно привязали к себе Бишкек.

Как говорят у русских: «Бог любит троицу». Первая попытка Кыргызстана заманить инвесторов в свою энергетику состоялась в 2016 году, когда велись закончившиеся ничем переговоры с китайской State Power Investment Corporation.

Вторая имела место шесть лет спустя, в августе 2022, когда интерес к проекту Казарманского каскада ГЭС проявили соседи кыргызов - казахи из Orient Trade Investment Company. Но вскоре выяснилось, что фирма эта – просто наследница небезызвестной конторы «Рога и копыта» - малое предприятие со штатом из десяти сотрудников, занимающееся торговлей товарами широкого ассортимента. Мысленно аплодирую ее владельцам: сумели создать впечатление, сумели себя подать, ведь дело даже до подписания меморандума о намерениях с государственной кыргызстанской ОАО «Электрические станции» дошло.

И вот теперь третья попытка, оказавшаяся наконец-то успешной. По словам премьер-министра Кыргызстана Акылбека Жапарова, заключенное инвестиционное соглашение стало крупнейшим за всю историю республики, что буквально его окрылило на безграничный полет фантазии. «Под руководством главы государства в данное время проводятся переговоры по десятку других проектов такого же масштаба. В ближайшие годы мы не только восполним дефицит производства электроэнергии, а уверенно выйдем на мощности, позволяющие нам зарабатывать сотни миллионов долларов в год на экспорте электричества», — заявил он журналистам.