По всей Украине воздушная тревога. В Харькове гремят взрывы

В ночь на 31 июля по всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Воздушные силы предупреждают о ракетной опасности, сообщает РБК-Украина.

Местные представители власти призывают граждан направляться в укрытия.

В Харькове прогремели взрывы во время воздушной тревоги около полуночи. Город и область подвергается ракетным обстрелам со стороны войск России, сообщает глава Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов.

Предварительно, город и область подверглись ракетным ударам из зенитного ракетного комплекса С-300, рассказал бригадный генерал юстиции Сергей Мельник. Информация о возможных разрушениях и пострадавших устанавливается.