Журналист Бабченко забросал яйцами посольство России
В Эстонии задержан журналист Аркадий Бабченко. Полиция возбудила против него дело после того, как он забросал яйцами стену посольства России. Об этом пишет «Коммерсант».
По какой статье возбуждено дело, не уточняется. Полиция сообщила, что это сделал мужчина 1977 года рождения. «Мужчина был задержан на месте патрулем, против него заведено дело», — говорится в сообщении пресс-службы полиции.
Правоохранительные органы не раскрывают никакие детали и имя задержанного. Отмечается только, что «информация будет уточнена в ходе разбирательства».
Бабченко опубликовал фото в полицейском автомобиле. В комментариях он положительно ответил на вопрос, правда ли, что он забросал посольство РФ яйцами.
Аркадий Бабченко — бывший военный корреспондент «Московского комсомольца» и «Новой газеты», работал и в других российских СМИ. В 2017 году уехал из России, объяснив это поступающими угрозами. После этого жил в Украине. В 2019 году уехал из Украины.