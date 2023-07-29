Журналист Бабченко забросал яйцами посольство России

В Эстонии задержан журналист Аркадий Бабченко. Полиция возбудила против него дело после того, как он забросал яйцами стену посольства России. Об этом пишет «Коммерсант».

По какой статье возбуждено дело, не уточняется. Полиция сообщила, что это сделал мужчина 1977 года рождения. «Мужчина был задержан на месте патрулем, против него заведено дело», — говорится в сообщении пресс-службы полиции.