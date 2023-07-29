Американцы и россияне снова «опасно сблизились» в небе над Сирией

Беспилотный летательный аппарат MQ-9 коалиции во главе с США произвел «опасное сближение» с самолетом Су-34 ВКС России в небе над Сирией, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР (ЦПВС) контр-адмирал Олег Гуринов.

«30 июля в 06:53 на высоте 5 000 метров в районе населенного пункта Ракка в очередной раз было зафиксировано опасное сближение беспилотного летательного аппарата MQ-9 коалиции с самолетом Су-34 ВКС России на дистанцию менее 100 метров по высоте. Обращаем внимание, что полет беспилотного летательного аппарата коалиции в данном районе вновь не был деконфликтован. Благодаря высокому профессионализму российских лётчиков и своевременно предпринятым ими мерам, столкновения с беспилотным летательным аппаратом коалиции не допущено», - цитирует Интерфакс Гуринова.

28 июля сообщалось, что у населенного пункта Нафла в сирийской провинции Ракка было зафиксировано очередное опасное сближение беспилотника возглавляемой США коалиции MQ-9 с самолетом Су-34 ВКС.