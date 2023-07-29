Полиция в Грузии задержала протестующих против лайнера с россиянами

В Батуми полиция задержала протестующих, участвующих в акции против прибытия круизного лайнера Astoria Grande с россиянами на борту. Об этом сообщает телеканал Batumelebi.

Акция началась в гавани Батуми в полночь по местному времени, в ней приняли участие гражданские активисты и члены грузинской оппозиции.

27 июля в грузинский порт Батуми прибыл из Сочи круизный лайнер Astoria Grande с туристами из России. В Агентстве морского транспорта Грузии заявили, что судно зарегистрировано на Сейшельских островах и не подпадает под международные санкции. В Батуми в связи с этим прошли акции протеста. Оппозиция заявила, что часть находящихся на борту россиян могла нарушить грузинский закон «Об оккупации», посетив ранее Абхазию и Южную Осетию. Судно покинуло порт Батуми ранее запланированного.