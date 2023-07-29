На нас идет лихорадка Денге. На вопросы haqqin.az отвечает профессор Константин Чумаков

По состоянию на 27 июля 2023 года зарегистрировано более трех миллионов случаев заболевания и более 1 500 смертей, связанных с лихорадкой Денге.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) официально предупредила об угрозе эпидемии лихорадки Денге, подчеркнув, что число зараженных в этом году может составить рекордные 4 миллиона человек, а всего, по данным ВОЗ, в группу риска входят четыре миллиарда человек в 129 странах мира.

О рисках новой пандемии корреспондент haqqin.az побеседовал с профессором университета Джорджа Вашингтона и Мериленд, доктором биологических наук Константином Чумаковым. Собеседник haqqin.az является директором Центра глобальной вирусологической сети США, а также заместителем директора по науке, ведущим научным сотрудником и начальником лаборатории Отдела исследований и анализа вакцин по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).

Четыре года назад ВОЗ оценила эту болезнь как одну из десяти угроз здоровью человечества. Классическая лихорадка Денге редко оборачивается летальным исходом, но протекает очень тяжело - температура тела повышается до 40-41 градуса и держится 7-10 дней, ее трудно сбить даже сильными препаратами. А вот геморрагическая и шоковая форма этой болезни часто приводят к смерти из-за отека головного мозга или легких.

С начала 2023 года болезнь впервые за всю историю наблюдений была зафиксирована в Судане, в июне о всплеске заболеваемости сообщили в Европе. А в Таиланде уже созданы спецбригады по борьбе с болезнями, переносимыми насекомыми.

Всего же в Южной Америке циркулируют все четыре серотипа вируса лихорадки Денге (DENV 1, DENV 2, DENV 3 и DENV 4). В Азии случаи заражения зарегистрированы в Афганистане, Бангладеш, Камбодже, Китае, Индии, Лаосе, Малайзии, Филиппинах, Сингапуре, Шри-Ланке, Таиланде и Вьетнаме. В Африке вирус выявлен в Египте, Эфиопии, Сан-Томе и Принсипи, Сенегале и Судане.

Большинство случаев были зарегистрированы в регионах Центральной и Южной Америки. В частности, в Бразилии и Перу отмечена одна из крупнейших вспышек лихорадки Денге за всю историю этих стран.

- В декабре 2019 года летучие мыши устроили нам на два года пандемию ковида, теперь комары угрожают лихорадкой половине населения земного шара. Насколько высок риск очередной пандемии?

- Лихорадка Денге, безусловно, является проблемой, но поводов для паники или для введения каких-то экстраординарных мер я не вижу. Это не новая болезнь, о ней известно очень давно. Вирус Денге встречается в тропических странах и переносится комарами. В целом же, если нет комаров, то нет и Денге. Но поскольку комаров все-таки много, лихорадкой болеет значительное число людей на планете. Сейчас против этой инфекции есть эффективная вакцина, возможно, они будет также действенна и в противостоянии новым штаммам, во всяком случае, работа по усовершенствованию вакцины ведется постоянно. Думаю, особых причин для беспокойства нет, а значит, закрывать границы и прекращать авиасообщение не придется…

- ВОЗ сообщает, что при температуре +45 градусов комары погибают. Поскольку этим летом от чрезвычайной жары страдают не только Африка, Азия и Латинская Америка, но и Европа, комары мигрируют на север в поисках более комфортной температуры…

- Да, как и у любого другого инфекционного заболевания, его переносчики постоянно эволюционируют и мигрируют. В некоторых частях Европы комары вполне могут существовать и переносить инфекцию, но, уверен, в распоряжении правительств европейских государств есть немало эффективных мер, чтобы остановить распространение лихорадки Денге.

Следует признать, что в этом году случаев инфицирования было больше, чем в прошлом. Это связано с очень жарким и дождливым летом в различных частях планеты. К примеру, в Калифорнии было очень много осадков и, естественно, комары расплодились. В горах все еще тает снег, то есть в этом году климат способствовал размножению комаров. Если в следующем году будет сухая погода, то полчища комаров, скорее всего, ее не перенесут и вымрут. До следующих благоприятных условий.

- Какова вероятность того, что лихорадка Денге может трансформироваться в такое же распространенное заболевание, как малярия, которая также передается комарами и с древних времен считается серьезной проблемой человечества?

- Вы правы, в последнее время вспышки эпидемий малярии происходят все чаще. Но против лихорадки Денге есть вакцина, хотя и нет лечения, тогда как у малярии нет вакцины, зато существует эффективное лечение.

Есть много эффективных антималярийных лекарственных препаратов, хотя не все виды этой болезни легко поддаются лечению. Малярия и лихорадка Денге – это серьезные болезни, и я не берусь судить, какое из них является более тяжелым.

Примечательно, что в 60-е годы ХХ века многим казалось, что благодаря ДДТ - замечательному инсектициду, применявшемуся против комаров, мир навсегда покончил с малярией. Тогда и позднее, в 70-х годы, во многих регионах мира комары были полностью истреблены, и малярия исчезла. Но потом одна, мягко выражаясь, неадекватная журналистка написала целую книгу о якобы страшном вреде, который представляет собой ДДТ, найденный даже в организмах австралийских пингвинов. В мире тогда поднялся страшный шум, пресса начала писать, что еще немного, и люди умрут от ДДТ. В результате инсектицид запретили, и почти сразу же комары вернулись. С тех пор сотни миллионов людей погибли из-за этого абсолютно ошибочного запрета. Потом выяснилось, что ДДТ никакого вреда не наносит и совершенно не токсичен.

- Но если ДДТ по-прежнему запрещен, то как остановить лихорадку Денге?

- Довольно часто местом размножения комаров являются различные емкости в мусорных свалках. Необходимо ликвидировать все условия для распространения возбудителя. К примеру, в одном из пригородов Вашингтона обнаружили тучи комаров на свалках старых автомобильных шин, в которых скапливалась дождевая вода. Это идеальная среда для распространения комаров. И когда покрышки убрали, комары сразу исчезли.

Также очень важно, чтобы берега водоемов - озер, прудов, водохранилищ были резкими, а их дно – достаточно глубоким. Комары плодятся там, где толща воды составляет несколько сантиметров. Следует лишь углубить воду у берегов, и комары исчезнут. Что же касается людей, живущих вдали от озер, прудов и речек, то они находятся в безопасности, поскольку комары летают максимум на 100-200 метров от водоема. Так что при вспышке лихорадки Денге подходить к любым водоемам – затея крайне неразумная.

В эндемичных странах, то есть там, где распространена лихорадка Денге, существуют устойчивые природные очаги инфекции. Там вирус циркулирует между разными видами животных, при этом болезнь у них протекает бессимптомно. Комары становятся заразными через 8-12 дней после того, как укусят зараженное животное. Они также могут стать переносчиками вируса, если выпьют кровь человека, больного лихорадкой Денге. Заболевший становится заразным уже за два дня до появления первых симптомов и продолжает распространять вирус через два дня после выздоровления. Отмечу также, что люди могут заболеть этим видом лихорадки несколько раз, поскольку существует четыре разных вида вируса Денге.

- А что Вы посоветуете нашим читателям, которые планируют отправиться в командировку или отпуск в страны, где отмечена вспышка малярии Денге? Может, им имеет смысл перед поездкой вакцинироваться?

- Для тех, кто ездит в эндемичные страны Африки, Азии и других регионов, существует некий список вакцинации, который желательно сделать. К примеру, против желтой лихорадки. Поскольку вакцина от лихорадки Денге создана всего два года назад, в мире ее не так уж и много, так что жестких требований относительно вакцинации ею пока нет. Посещая эти страны, следует предпринимать защитные меры от комаров. В частности, тщательно обрабатывать кожу и одежду репеллентами, защищающими от кровососов. Желательно не посещать озера и отказаться от прогулок на лодках.

В целом же, я не думаю, что нынешние вспышки Денге трансформируются в нечто похожее на пандемию ковида. Прежде всего, потому что от этой болезни можно предохраниться. В регионах распространения кроме репеллентов очень помогают антимоскитные сетки, которые набрасывают на кровати. Люди, живущие в этих регионах, постоянно пользуются такими сетками. Что же касается распространения комаров-переносчиков по миру, то они вполне могут попасть в самолет или на корабль, чтобы оказаться в итоге в любом уголке планеты.

В целом же, следует вообще избегать комариных укусов, поскольку, помимо малярии Денге, они распространяют кучу других вирусов.